Çeşme'de karnaval gibi çocuk şenliği

Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Şenliği karnaval havasında geçti.

5. Çocuk Şenliği, Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Öğrencilerin ve velilerin doldurduğu amfi tiyatro, çeşitli masal kahramanlarının kıyafetlerini giyen animatörlerin katkısıyla karnaval alanına döndü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 5. Çocuk Şenliği'ne, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve CHP Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere ile birlikte katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Oran, yaptığı konuşmada, "Bu amfi tiyatronun ilk yapıldığı 22-23 yıl önce, genç bir delikanlı olarak, Çeşme Festivali'nin gönüllü rehberiydim. Ne kadar büyük bir onur ki, yeryüzündeki cennet Çeşme'de, Belediye Başkanı olarak siz güzel Çeşmelilerin Şehr-i Emin'i olarak, sizlerin karşısındayım. Bu benim için hayatımın en büyük onuru. Hepinize minnettarım" şeklinde konuştu.

"Milli bayramlarımızı daha büyük heyecanla kutlamaya devam edeceğiz"

Çeşme Belediyesi'nin dün olduğu gibi bugün de artan daha büyük bir coşkuyla, milli bayramları kutladığını vurgulayan Başkan Oran, "Büyük Önder, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bugün ve daima, minnetle, gururla anmaya devam edeceğiz. Bizler, Cumhuriyet'in çocukları, Atamız'ın evlatları, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, her daim savunmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir"

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da, "Dünyada, çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini, yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz, ulusal varlığımızın başında gelir. Günümüz büyükleri, sonraki kuşaklara, daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu, ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak umuduyla, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

"Her geçen yıl daha büyük coşkuyla kutluyoruz"

Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Suzan Çırağ ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayarak bugünlere geldik. 99. yılını kutladığımız bu anlamlı günü, siz çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. İlçemizde bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Çocuk Şenliği için bizlere büyük katkı sağlayan Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran ve ekibine teşekkür ediyoruz. Aydınlık bir Türkiye'de yaşamınızı dilerken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı, en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu. Şenlik alanında animatörler, çocukların yüzlerini boyarken, çocuklara patlamış mısır, macun ve pamuk şeker ikram edildi. Şenlik alanının en anlamlı köşesi ise, "Atatürk'e Mesajlar" köşesi oldu. Şenlik alanına gelen çocuklar ve aileleri, özel defterlere, Atatürk'e olan mesajlarını yazdı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da Atatürk'e mesaj yazdı. Belediye Başkanı Oran, deftere yazdığı mesajında, "Büyük Atatürk, Cumhuriyet'i emanet ettiğiniz gençlik, dimdik ayakta ve devrimlerinin ışığında görevdedir. Rahat uyu" dedi.

5. Çocuk Şenliği, günün geç saatlerine kadar devam etti.