Çeşme'de kaybolan köpeği bulana 20 bin lira ödül verilecek

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan Poodle cinsi köpeği bulana 20 bin lira ödül verilecek.

13 Ocak Cuma günü, saat 12.00 civarında, Çeşme'nin Yalı Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarından sokağa atlayan Mia Poodle cinsi köpek kayboldu.

Köpeğin sahibi Hakan Dağdelen, 2 yaşındaki dişi köpeklerinin kaybolmasından ailece büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Evimizin bahçesindeydim. Kısa bir süre göz temasım kesilmişti. O sırada aniden ortadan kayboldu. Sanıyorum bahçe duvarından atladı. Göremediğim süre 5 dakika kadar. Hemen dışarı çıkıp, baktım. Ama bulamadım. Yani 5 dakika içinde yok oldu. Cins bir köpek olduğu için birisinin almış olabileceğini düşünüyoruz. Köpeğimizin aniden kayboluşu bizi ailece perişan etti. Mia'nın boynunda tasması var. Tasmasında ismi ve telefon numaramız da yazıyor. Jandarmaya da bildirdik. Onlar da her yerde arıyorlar. İlanlar hazırlayıp her tarafa astık. Sosyal medya sayfalarında da duyurduk. Mia'mızı bulanı 20 bin lira ile ödüllendireceğiz. Gören duyanların 0 532 360 60 03 numaralı telefondan bize ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.