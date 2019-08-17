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Çeşme'de Mabel Matiz rüzgarı

Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro’da sahne alan Mabel Matiz, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Yaz konserleri kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sahne alan Mabel Matiz, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.


Çeşme'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar, Çeşme'de birbiri ardına hayranları ile buluşurken, son olarak Mabel Matiz Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarını coşturdu. Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, konseri sırasında hayranlarına, müziği ve müzik alanında üretmeyi ne kadar sevdiğini anlattı.


Repertuarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla hayranlarının büyük beğenisini toplayan sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.


Mobel Matiz'i izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de yer aldı.

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