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Çeşme'de mercan yuvaları marina içine yerleştirildi

Çevreci kimliği ile ön plana çıkan Çeşme Marina, çevre ve doğayı korumak için bir projeye daha imza attı.


Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmaları yürüten Çeşme Marina, yeni projesinde mercan büyütmeye başladı. Proje kapsamında, çalışanlar tarafından marina içinde daha önce kullanılmış olan parçalardan hazırlanan 3 mercan yuvası, marina içine bırakıldı. Bu yuvalarda kontrollü bir ortamda büyüyecek olan mercan ve süngerler, belli bir büyüklüğe ulaştığında Çeşme'de bulunan belli başlı dalış noktalarına taşınacak.


Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, "Mercanların ekosistem için önemi oldukça fazla. Marina içinde büyütüp dalış merkezlerine yerleştireceğimiz mercanlar ile hem binlerce balık türüne ev sahipliği yapacak, hem de Çeşme deniz turizmine katkıda bulunacağız" dedi.

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