Çeşme'de miniklere yılbaşı sürprizi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 16 Eylül İlkokulu'nda, yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, minikler doyasıya eğlendi.

Çeşme ilçesindeki 16 Eylül İlkokulu'nda, yılbaşı nedeniyle kutlama yapıldı. Ana sınıfından 4. sınıfa kadar tüm sınıflarda yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, velilerin yaptığı; pasta, kurabiye ve börekler öğrencilere ikram edildi. Yılbaşı kutlamaları için sınıflar da süslendi. Yılbaşı kutlaması yapılan bir sınıfta, kar spreyi ile çocukların üzerine kar yağdırılması ise çocukların çığlık çığlığa sevinmelerine yol açtı.

Öte yandan, okul aile birliği başkanı Elif Demirer, okul aile birliği yöneticileri ve üyeleri ile birlikte çocuklara yılbaşı hediyesi olarak kitap dağıtarak sevindirdi.