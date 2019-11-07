Çeşme'de "model uçak" kursları açılacak

Türk Hava Kurumu (THK) ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Çeşme'de öğrencilere yönelik model uçak kursları açılması planlandı.

Türk Hava Kurumu (THK) İzmir Şube Başkanı Hasan Cingil, İzmir yönetim kurulu üyesi Emre Çakır, İzmir Şube Saymanı Esin Tok ve THK Güzelbahçe Şube Saymanı Öznur Taylak, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'i ziyaret ederek Çeşme'de model uçak kurs ve kulüplerinin açılması için iş birliği çalışması yapmak üzere görüştü.

Okullarda öğretmenlerin eğitimi ile başlaması planlanan, ATA Model Uçak Kursları için eğitimcinin eğitimi programı sonrasında kursu bitiren tüm eğitimcilere sertifika verilerek, okullarında öğrencilere model uçak kursları açmasını sağlayacaklarını söyleyen İlçe Mili Eğitim Müdürü Şahan Çöker, THK ile görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini belirtti.

5 gün sürmesi planlanan eğitimde öğretmenlere iki adet model uçak yaptırılacağını söyleyen THK İzmir Şube Başkanı Hasan Çingil, model uçakların öğretmenlere verileceğini; ayrıca açılacak kurslara ücretsiz olarak model uçak temin edileceğini söyledi.