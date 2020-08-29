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Çeşme'de muhtar-kuaför iş birliği ile ücretsiz kuaförlük hizmeti

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Kuaför Serkan Başoğlu ile iş birliği yaparak, mahallesinde yaşayan; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti sağladı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Kuaför Serkan Başoğlu ile iş birliği yaparak, mahallesinde yaşayan; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti sağladı.


Çeşme'de, pandemi sürecinde Vefa Destek Grubu içerisinde yer alarak mahallesindeki; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, normalleşme sürecinde de desteklerini sürdürüyor. Kuaför Serkan Başoğlu ile iş birliği yapan Muhtar Özgül, mahallesinde yaşayan; yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara evlerinde ücretsiz kuaförlük hizmeti verilmesini sağladı.


Mahalle Muhtarı Özgül, "Mahallemizde yaşayan yaşlı, kronik hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız 0542 826 59 80 numaralı telefondan beni arayarak evlerinde korona virüsü tedbirlerine tam uyularak, ücretsiz kuaförlük hizmetinden yararlanmak istediklerini iletebilirler" diye konuştu.

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