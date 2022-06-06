İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'de ölen muhtar sonrası seçim yapıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Celal Bayar Mahallesi Muhtarı Murat Taylan’ın yaşamını yitirmesinin ardından yapılan seçimde Rahman Ergün Mahalle Muhtarı olarak seçildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Celal Bayar Mahallesi Muhtarı Murat Taylan'ın yaşamını yitirmesinin ardından yapılan seçimde Rahman Ergün Mahalle Muhtarı olarak seçildi.


Çeşme'de Celal Bayar Mahallesi Muhtarı Murat Taylan'ın yaşamını yitirmesinin ardından 5 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi yapıldı. 587 kayıtlı seçmenin olduğu Celal Bayar Mahallesi Muhtarlık seçimi, Mustafa Bahçeli İlkokulunda yapıldı. 2 sandığın kurulduğu seçimde, 54 seçmen oy kullandı. 54 oyun tamamını alan Rahman Ergün, Celal Bayar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

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