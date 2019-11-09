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Çeşme'de ölüme yolculukta 85 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla, iki şişme botla kaçmaya çalışan 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla, iki şişme botla kaçmaya çalışan 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 05.00 ve 08.00 sıralarında Ildır ve Karaabdullah Burnu açıklarında, iki şişme bottaki 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.


Somali, Suriye ve Filistin uyruklu göçmenlere, Çeşme İskelesi'nde battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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