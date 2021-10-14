Çeşme'de ömrünü tamamlamış ağaçlar sanat eserine dönüşüyor

İZMİR (İHA) – İzmir Çeşme'de, ömrünü tamamlamış kuruyan ağaçlar, sanat eserine dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.

Çeşme Belediyesi, ömrünü tamamlayarak kuruyan ağaçlar ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Heykeltıraş Onur Çanka, kuruyan ağaçları yontarak, birer sanat eserine dönüştürüyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kurutan ağaçların sanat eserine dönüştürülmesi çalışmasını, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Oran, sosyal medya sayfasında yapılan çalışma ile ilgili fotoğrafları paylaşarak, "Ömrünü tamamlamış ağaçlarımız sanat eserine dönüşüyor. Şehrin dekoratif yapısın güzelleştirmek için kuruyan ağaçlarımızı kesmiyor, yeniden hayat bulmasını sağlıyoruz. Heykeltıraşımız Onur Çanka'nın yürüttüğü çalışmalar ile ömrünü tamamlamış ağaçlarımız birer sanat eserine dönüşüyor. Alaçatı Çamlık Yol'da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde ziyaret edebilirsiniz" dedi.