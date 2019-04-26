Çeşme'de ortak akıl taahhüdü

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a yaptıkları nezaket ziyaretinde, karşılıklı olarak ortak akılla hareket etme görüşünce birleşildi.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın yöneticileri, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı makamında ziyaret etti. Nezaket ziyaretine; AK Parti İlçe Başkanı İlter Etike, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir ile her iki partinin yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri ve yöneticilerini, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile birlikte karşılayarak ağırladı.

Belediye Başkanı Oran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, AK Parti İlçe Başkanı İlter Etike, ziyaretin ardından kişisel sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı. Etike, "Cumhur İttifakı Olarak, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ekiplerimizin önünde ilçemiz menfaatine olacak her konuda, gerek Ankara'da üzerimize düşeni, gerekse belediye meclisinde ortak akıl ile hareket edeceğimizin karşılıklı taahhüdünde bulunduk" dedi.