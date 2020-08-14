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Çeşme'de otluk alanda yangın paniği

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.


Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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