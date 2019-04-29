Çeşme'de pedallar Sakız Ağaçları için döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen hafta sonu etkinliğinde, bisikletlerle Çiftlik Mahallesi'ndeki Sakız Ağacı Koruluğu'na gidilerek 100 adet sakız ağacı fidanı dikildi.

Çeşme ilçesinde hafta sonu düzenlenen etkinlik kente renk kattı. Etkinliğe katılanlar, Ilıca Mahallesi'ndeki bir turistik otelde buluşurken, etkinlik öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e üzerinde ‘Aşkla İzmir' yazılı bir bisiklet hediye edildi. Soyer, kendisine hediye edilen bisiklet nedeniyle memnuniyetini ifade ederken, makam bisikleti olarak kullanacağını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, kendileri için özel olarak temin edilen bisikletlere, kasklarını da takarak bindi. Soyer, Bakan ve Oran, çok sayıda bisikletsever ile birlikte, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktakı Sakız Ağacı Koruluğu'na doğru pedal çevirmeye başladılar.

Bisikletli grup, Çeşme çarşısından geçerken, esnaf ve vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlar, cep telefonları ile bisikletli başkanları videoya çekti.

Güneşli bir havada gerçekleşen etkinlikte, Çeşme'nin denizinden gelen iyotlu havayı içlerine çekerek pedal çeviren Milletvekili Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Oran ve bisikletseverler, etkinliğin ikinci bölümü olan, sakız ağacı fidelerini toprakla buluşturmak için Sakız Ağacı Koruluğu'na ulaştı.

Etkinlikte, 100 adet sakız ağacı fidanı dikildi.