Çeşme'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve alkol damıtma ünitesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı iddia edilen H.Ö. adlı şahsın ikametine baskın yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı aramada, 10 adet 5 litrelik plastik su şişeleri içerisinde toplam 50 litre rakı, 3 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde 15 litre viski ve 1 adet alkol damıtma ünitesi ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler ve damıtma ünitesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.