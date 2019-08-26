Çeşme'de sakız koyun ve koçlarının en güzelleri seçildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl beşincisi düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivalinin ikinci gününde, yarımadanın en değerli küçükbaş hayvanı olan sakız koyun ve koçlarının en güzelleri seçildi.

Çeşme'nin endemik türlerinden olan; kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik, lavantasını ve yarımadanın en değerli küçükbaş hayvanlarından olan sakız koyunu cinsini korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nin beşincisi, 24-25 Ağustos tarihlerinde, Ovacık Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Festivalin birinci gününde en iyi kavun seçiminin yapılmasının ardından, festivalin ikinci gün etkinlikleri, Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Çeşme çarşısındaki yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından etkinliğe Ovacık Mahallesi'ndeki festival alanında devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme Belediyesi olarak vahşi kapitalizmin önüne tarım ve hayvancılık ile çıkacağız" dedi.

Son iki haftanın gündeminin orman yangınları ve Kaz Dağları'nda kesilen ağaçlar olduğunu hatırlatan Oran, "Herkes bilsin ki, ormanlarımıza kastedenlere, vicdansızlara; ne Kaz Dağlarımızı ne de ülkemizin hiçbir ormanını teslim etmeyeceğiz. Oraları yağmalamalarına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Oran, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Önümüzdeki yıl yapacağımız festivalimizin 6.'sında, Çeşme Belediyesi Sakız Koyunu Üretim Çiftliği'ni hep beraber ziyaret edeceğiz. Orijinal sakız koyunlarımızı üretecek, kuzularını da yerli üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Atamızın dediği gibi, ülkemizin efendilerine gereken değeri Çeşme Belediyesi olarak vereceğiz."

Sakız Adası Turizm Sorumlusu Dimitris Karalis de yaptığı konuşmada, "Biz, her zaman, Çeşme'ye ve Ovacık'a geldiğimizde sevinç duyuyoruz. Biz, Ege'nin öteki yakasında büyüdük. Küçük yaşlarda Türk televizyonlarını izliyorduk. Sizler de aynı şekilde bizim kanallarımızı izliyordunuz. Her zaman kalbimizin içindesiniz" diye belirtti.

İlk sakız ürünü açık arttırmasına katılan 3 kişi, 4'er bin lira bağışladı

Festivalde, geçtiğimiz ay Alaçatı'da hasat için dalları çizilen sakız ağacından elde edilen ve Çeşme Belediyesi'nin ilk hasadı olan yarım kilo kadar sakız için açık arttırma yapıldı. Belediye Başkanı Ekrem Oran, açık arttırmadan elde edilen gelirin, belediyeye resmi hibe olarak kaydedileceğini ve bu gelirin endemik ürünlerin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yönetilen sembolik açık arttırmaya; Ali Mersin, Eyüp Necipoğlu ve Hasan Kaşif Ölmezer katıldı. Açık arttırmada 4 bin liraya kadar çıkılırken, açık arttırmaya katılanlar 4'er bin lira vermeyi ve ürünün de Çeşme Belediyesi'nde kalmasını önerdi.

En güzellerini seçtiler

Festivalin yarışma bölümünde, sakız dişi toklu, sakız erkek toklu, sakız koyunu ve sakız koçları podyumda jüri önünden geçtiler. Hayvan üreticilerinin özenle yarışmaya hazırladıkları sakız tokluları, koyunları ve Koçlarını dikkatle inceleyen jüri üyeleri, uzun süren değerlendirmeler sonucunda yarışmada ödüle değer buldukları hayvanları belirledi.

Festival, Sakız Adası'ndan konuk olarak gelen halk oyunları ekibi, sarı zeybek halk oyunları ekibi ve yerli Ovacıklıların Ovacık Zeybeği oyunları ile sona erdi.