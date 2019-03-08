Çeşme'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın ev sahipliğinde düzenlenen yerel seçim güvenliği bilgilendirme toplantısı Ulusoy İdari binasında gerçekleştirildi.

Çeşme ilçesinde seçim güvenliği toplantısı Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın ev sahipliğinde yapıldı. Siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet müdürlüğünden görevlilerin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Kara, ilçede huzurlu ve güvenli bir seçim için tüm birimlerin duyarlı bir şekilde görev yapacağını belirtti. Kara, "Öncelikle tüm adaylara başarılar diliyorum. Bugün bir arada olmamızın sebebi ise seçim sürecinde yapılacak uygulamaları birbirimizle paylaşmak. Seçim sürecinin sonuna kadar adaylarımız, muhtar adaylarımız yapacakları faaliyetleri anlatacaklar. Bu süreçte hepimiz Çeşme'nin menfaati için çalışıyoruz. Seçimler sona erecek bizler yine beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bu süreçte üst kademe olarak hep beraber olursak, sahada olan kardeşlerimiz propaganda çalışmalarını daha verimli ve yapıcı gerçekleştirir dedi.

Kara, amaçlarının propaganda döneminin rahat ve huzurlu bir biçimde geçmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, bundan sonra da yaşayacağımıza inanmıyorum. Tüm siyasi parti üyeleri ve adaylarımızın aklıselim, yapıcı bir süreç yürüteceğine inanıyorum. Bu süreci de sağlıklı, huzurlu ve barış içerisinde tamamlayacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.