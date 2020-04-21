Çeşme'de "sivrisinek balığı" ile sivrisinek mücadelesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'deki su birikintisi olan yerlere, sulama havuzlarına, göletlere, bataklıklara, tarımsal amaçlı kuyulara, sivrisinekle mücadele etmek için gambusia balığı (sivrisinek balığı) bırakmaya başladı.

Çevreyi, doğayı ve insan sağlığını korumak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesince, Ildır Çayağzındaki gölete sivrisinek balığı bırakılarak, biyolojik mücadele başlatıldı. İlçe geneline yayılacak çalışma nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Büyükşehir ekiplerimiz kimyasal yöntemin yanında biyolojik yöntemlerle de çevreye ve canlılara zarar vermeden sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek balığı da biyolojik mücadelenin en etkin yöntemlerinden biri. İlçe genelindeki tarımsal kuyular, deniz ve akarsularla bağlantısı olmayan göletler, sulama havuzlara bu balıkları bırakarak etkin mücadele yapılıyor. Bu vesile ile sivrisinek ile mücadelemiz sahada, tabanda çalışma yapılarak devam etmektedir. Yaklaşan yaz aylarından önce bu çalışmaların meyvesini alacağız” dedi.