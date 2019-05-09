Çeşme'de sokak basketbolu etkinliği

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, kurtuluş ateşini yakışının 100. yıl dönümü nedeniyle, Çeşme'deki okullar arasında düzenlenen sportif etkinlikler devam ediyor.

Çeşme Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü desteği ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 100. Yıl Kutlamaları Sportif Etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda, okullararası sokak basketbolu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, 6 okuldan 9 basketbol takımı katılırken, Bilgiç Koleji basketbol takımı birinciliği elde ederek, ödülünü Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner'den aldı.

Sokak basketbolu etkinliğinde, Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi ikincilik ödülünü İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş'ten alırken, üçüncü olan Atatürk Anadolu Lisesi ise ödülünü Milli Eğitim Şube Müdürü Sıdıka Topal'dan aldı. 100. Yıl Kutlamaları Sportif Etkinlikleri, 16 Mayıs Perşembe günü, Ilıca-Çeşme yolunda gerçekleştirilecek ve Çeşme Belediye'si önünde sona erecek okullararası koşu yarışması ile devam edecek.

100. Yıl Kutlamaları Sportif Etkinlikleri kapsamında; 20 Mayıs Pazartesi günü Plaj Voleybolu, 23 Mayıs Perşembe günü de bisiklet etkinliği düzenlenecek.