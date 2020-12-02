İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme'de sürücülere 'öncelik yayanın' uyarısı

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Önce Yaya Uygulaması" faaliyetleri kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde de sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Önce Yaya Uygulaması" faaliyetleri kapsamında, İzmir'in Çeşme ilçesinde de sürücüler uyarıldı.


Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve trafik ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğu hatırlatıldı.


Çeşme Kaymakamı Çakıcı, araç sürücüleriyle konuşarak, can güvenliği için trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.