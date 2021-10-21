Çeşme'de tarıma eğitim desteği

Çeşme Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Çeşme'de tarıma verilecek eğitim desteği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Altın ile Çeşmeli üreticiler; Mehmet Karakurt, İbrahim Topal ve Necmettin Karayel'in katıldığı toplantıda, Çeşme'de tarımın gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Programda yine, bir zamanlar önemli değerlere sahipken giderek ortadan kalkan tarım ürünlerinin yeniden Çeşme tarımına kazandırılması için projeler geliştirilmesi ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilebilecek eğitim desteği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol'un girişimiyle başlatılan ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Altın'ın da destek verdiği proje çalışmasında, Çeşmeli üreticiler de deneyimlerini ve önerilerini dile getirdi.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mine Altın, son yıllarda Çeşme'de önem kazanan Sakız ağacı sayısının 60 bine ulaştığını belirterek, 200 bin ağaç hedeflediklerini ifade söyledi. Altın, aromasıyla dünyada ikinci, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan anasonun Çeşme'de üretiminin yeniden yaygınlaştırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Çeşme'nin endemik bitkilerinin korunması, yaygınlaşması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değerlerinin de dile getirildiği toplantıda, Çeşme Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kurslarla, Çeşmeli üreticilere verilebilecek eğitim desteği hakkında projeler geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.