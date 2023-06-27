Çeşme'de tatilci yoğunluğu başladı

Denetim yapan polis ekipleri, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramlarını da tebrik etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir'de de trafikte yoğunluk oluşturdu. İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde normalin üzerinde bir araç yoğunluğu gözlendi. Sıcak havaya rağmen 24 saat görevinin başında olan polis ekipleri de, tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen vatandaşlara asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Alaçatı gişelerinde oluşturulan kapama noktasında vatandaşlara genel asayiş uygulamasının yanı sıra, araçlarına ise görevli trafik polisleri tarafından sorgulama yapıldı. Polis ekipleri, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını da tebrik etti.

Bayramda nüfus 1 milyona dayanacak

Normal nüfusu 50 bin civarında olan gözde turizm noktalarından Çeşme'nin Kurban Bayramında yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinde ise Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.