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Çeşme'de tekne çalarken yakalandılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Ilıca yolu üzerindeki eski bir benzinlikte bulunan tekneyi çekiciye yüklerken, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ilıca yolu üzerindeki eski bir benzinlikte bulunan tekneyi çekiciye yüklerken, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.45 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski bir benzinlikteki, 6.20 metre boyunda ve üzerinde 115 beygirlik motor takılı tekneyi çekiciye yüklemeye çalışan 3 kişiden teknenin ruhsatını istedi. Çeşitli suçlardan birçok kaydı bulunan O.A. (26), E.L. (25) ve M.C.S. (29) adlı zanlılar, polis ekiplerine teknenin ruhsatını ibraz edemedi. Polis ekiplerince zanlılara suçüstü yakalama işlemi yapılırken, tekne sahibinin S.A. olduğu tespit edildi.


Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı, yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından yargılanan zanlılardan O.A. tutuklanırken, E.L. ve M.C.S. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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