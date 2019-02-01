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Çeşme'de, temizlik aracına arkadan çarpan sürücü yaralandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, belediye temizlik aracına arkadan çarpan özel araçta ağır hasar oluşurken, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediye temizlik aracına arkadan çarpan özel araçta ağır hasar oluşurken, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi hastane kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Ilıca yönünden Çeşme'ye doğru giden 35 AK 506 plaklı aracın sürücüsü M. Hasan Ural, yol kıyısında temizlik yapan Çeşme Belediyesi'ne ait araca arkadan çarptı. Kazada Ural, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Belediye temizlik aracının sürücüsü Zafer İmeci de, başını ön cama çarpması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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