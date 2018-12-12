Çeşme'de umuda yolculuk denize açılamadan bitti

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araç içinde 46 sığınmacı ile sığınmacıları kaçırmaya çalıştığı şüphesiyle N.G. adlı şahsı yakaladı. N.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik risk analizleri" çalışması ile takip edilen bir aracı Dalyan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, araç içinde 42 Afgan, 2 İran, 1 Mali ve 1 Eritre uyruklu toplam 46 sığınmacı tespit etti. Aracı kullanan N.G. adlı şahıs ise insan kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Sığınmacılar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen N.G. de sorgusunun ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. N.G., yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.