Çeşme'de uyuşturucuya geçit vermiyorlar

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları sıkı denetimlerle uyuşturucu madde kullanımına ve satışına geçit vermiyor.

KOM ve NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları rutin kontroller sırasında, A.G. adlı şahsın kullandığı araçta yaptıkları aramada, 2,05 gram esrar maddesi, 70 paket kaçak sigara, 675 gram kaçak tütün, 96 adet yabancı ülke menşeili kaçak gıda takviyesi ve 152 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. İnsan sağlığını tehdit eden kaçak sigara, gıda takviyesi ve ilaçları piyasaya sürdüğü ileri sürülen zanlıya, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatılarak, A.G. adlı zanlı serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcısı zanlısı tutuklandı

Sorumluluk bölgesi içindeki Çeşme'de ve yarımadada uyuşturucu satıcılarına karşı yoğun bir mücadele yürüten KOM ve NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uzun zamandır takip altına aldıkları H.B.K. adlı erkek zanlı ile eşi İ.S.K.'yı, 31 Mart tarihinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde ve konutlarında arama yapan ekipler, 11,05 gram esrar maddesi, uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanıldığı sanılan çok sayıda kilitli poşet, bir miktar hint keneviri tohumu ve uyuşturucu madde tartmada kullanıldığı sanılan hassas terazi ele geçirdi.

İki zanlı, sorgularının ardından dün Çeşme Adliyesine sevk edildi. İ.S.K. adlı kadın zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, H.B.K. adlı erkek zanlı, Çeşme Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.