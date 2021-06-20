Çeşme'de uyuşturucuya geçit yok

Çeşme'de emniyet güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonlarda yakalanan iki uyuşturucu taciri zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, E.T. (21), R.A. (30) ve M.G. (28) adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda; 8 adet kilitli poşet içerisinde 7 gram kokain, 0,36 gram metamfetamin, 16 adet uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 365 lira ve 500 dolar ele geçirildi. Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından dün Çeşme Adliyesine sevk edildi. Yapılan yargılanmanın ardından E.T. ve R.A. adlı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaymakam Çakıcı: "Enselerindeyiz"

Zanlıların tutuklanmasının ardından Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasında bir paylaşım yaparak Çeşme'de uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini vurguladı. Kaymakam Çakıcı paylaşımında, "Son 24 saatte narkotik ekiplerimiz gerçekleştirdikleri operasyonlarda muhtelif türde uyuşturucuyu ilçemize sokulmak üzereyken yakaladılar. Adliyeye sevk edilen iki zehir tüccarı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Uyuşturucuya Çeşme'de geçit yok. Ne dediysek o. Enselerindeyiz" dedi.