Çeşme'de, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için kampanya

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme'de tablet ya da internet bağlantısı olmadığı için uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için kampanya başlattı. Bir ay sürecek kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler, kurum ve kuruluşlar, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet ve internet hattı bağışlarını ulaştırabilecek.

Çeşme Kaymakamlığınca düzenlenen ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" kampanyasının tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Toplantı Salonunda yapıldı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 10 tablet bağışlayarak kampanyayı başlattı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile hayırsever vatandaşlar katıldı.

"Fazla zamanımız olmadığı için böyle bir hamlede bulunduk"

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, pandemi sürecinin devam etmesinin uzaktan eğitimi zorunlu kıldığını belirterek, "Yaza nazaran vaka sayılarında düşmeler var ama yine de Türkiye'de ve Çeşme'de, virüsten kurtulmadan rahat edemeyiz. Dolayısıyla uzaktan eğitim konusunda yoğunlaşmamız gerekiyor. Devletimizin her halükarda uzaktan eğitime ulaşamayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya gücü var. Ancak bizim hemen çözümler bulmamız gerekiyor. İhale ve satın alma süreci, uzun süreceği için bizim fazla zamanımız yok. O yüzden 'Bu sorunu Çeşme içerisinde çözebilir miyiz?' diyerek böyle bir hamlede bulunalım istedik" diye konuştu.

"415 çocuk, uzaktan erişime ve donanıma sahip değil"

Çeşme'de, uzaktan erişime donanıma sahip olmayan 415 öğrenci olduğunu açıklayan Kaymakam Çakıcı, "Çeşme, bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilir. Çeşme'de eğitime büyük katkılar sunacak çok değerli insanlar var. Ben Çeşme'den de ziyade Anadolu'nun birçok yerinde sıkıntı çeken öğrencilere de yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Çeşme'nin ihtiyacı olan tabletlerden daha fazlasını toplarız ve ihtiyacı olan ilçelere de göndeririz diye inanıyorum. Toplanan tabletleri de dağıtırken de hassas davranacağız. Okul müdürleri ihtiyacı olan çocukların evlerine gidip tabletleri teslim edecek. Sizlerden isteğimiz, toplayabildiğiniz kadar cihazı Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir belge karşılığında teslim etmeniz. Ben bu konuda Çeşme halkına güveniyorum. Zor bir hedef gibi değil" diye kaydetti.

"Çeşme'de uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmaması için çalışacağız"

Kampanya hakkında bilgi veren Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de, Çeşme'de çok sayıda kişiden eğitime yardım talebi geldiğini belirterek, "Çeşme'de, çocukların uzaktan erişim konusunda yüzde 4-5'i zorluk yaşıyor. İlçemizde uzaktan erişime ve donanıma sahip olmayan 415 öğrencimiz var. Bu zamana kadar da hayırseverlerimiz aracılığıyla bağışlanan 27 tableti, ihtiyacı olan öğrencilerimize teslim ettik. Ayrıca ilçemizin değişik bölgelerinde 37 EBA erişim noktası oluşturduk. Beş okulumuzda da beş ana erişim noktası oluşturduk. Çeşme Belediyesi de bir adet EBA Destek Noktası Aracı hazırlayarak, seyyar destek sağladı. Bütün bunlara rağmen uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz mevcut. Bu nedenle Kaymakamımız himayelerinde böyle bir proje hazırlamaya karar verildi. Projemizin gerekçesi; Çeşme ilçesinde uzaktan eğitim sürecinde tablet, bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının, Çeşme ilçesindeki kurum, kuruluş, eğitim gönüllülerinin katılımı ile karşılanması. Projeyi tüm kesimlere yaygınlaştırarak, Çeşme'de uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmaması için çalışacağız" diye açıkladı.