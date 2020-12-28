Çeşme'de uzaktan eğitimle "Evde Bilim"

Tüm Türkiye'de pandemi önlemleri çerçevesinde uzaktan eğitim sürerken, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Fen Bilimleri öğretmenleri, "Evde Bilim" projesiyle her öğrencinin evlerinde basit malzemelerle yapabilecekleri deneylerle dersleri eğlenceli hale getiriyor.

Çeşme ilçesindeki Fen Bilimleri öğretmenleri, uzaktan eğitim sürecinde "Evde Bilim" projesini hayata geçirdi. Bu sayede dersleri eğlenceli hale getiren öğretmenler, her öğrencinin evde basit malzemelerle kendi başlarına ya da aileleri ile beraber deneyler yapmasını sağladı. Çocukların derslere hazırlıklı katılmalarını sağlamak ve derslerin ekran başında daha keyifli, yararlı geçmesini sağlayabilmek adına hayata geçiren proje öğrencilerden ilgi gördü.

"Bu deneyler onlara; bilimsel ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırıyor"

"Dünya olarak alışık olmadığımız ve bir o kadarda zor olan günler yaşıyoruz" diyen Fen Bilimleri öğretmenleri, şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarımız da bu süreçte zorlukları bizlerle beraber yaşıyorlar. Eğitim öğretimi uzaktan yapmaya çalıştığımız bu süreçte yoruluyor, sıkılıyor ve uzun süreler ekran başında zaman geçirmek durumunda kalıyorlar. Hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarını korumaları konusunda gereken özeni gösteriyoruz. Bu dönemde çocuklarla verimli zaman geçirmek, zorlandıkları durumlarda onlara yardımcı olmak, kendilerini anlatabilecekleri fırsatlar oluşturmak, yetenek ve kişiliklerini geliştirebilecekleri faaliyetler yapmak daha da önemli hale geldi. Evde yapacakları bu deneyler onlara; bilimsel ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanma konusunda yararlı olacak, yeteneklerini ve kişiliklerini geliştirme fırsatı sağlayacak, ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirme imkânı sunacaktır diye düşünüyoruz; ayrıca sorumluluk alma ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirerek öz güveninin gelişmesine de katkı sunacaktır."