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Çeşme'de vatandaşların kovaladığı 2 zanlı yakalandı

Çeşme’de evlerin kapıları çalıp isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı.

Çeşme'de evlerin kapıları çalıp isim soran 3 kişi, vatandaşların kendilerinden şüphelenmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Reisdere TOKİ evlerine giden 3 kişi evlerin kapılarını çalarak, bazı isimler vererek bu isimlerin orada oturup oturmadıklarını sordu. Birçok dairenin kapısını çalmaları nedeniyle davranışlarından şüphelenen mahalle sakinlerinin, sorular sorarak kim olduklarını öğrenmeye çalışmaları üzerine 3 yabancı koşarak kaçmaya başladı.



Mahalle sakinleri kovalayarak peşlerini bırakmadı


2 TOKİ sakini de motosikletle, kaçmaya başlayan 3 yabancının peşine düşerken, cep telefonuyla da videolarını çekmeye başladı. Şahısların kaçmaya başlaması nedeniyle hırsız olabileceğinden şüphelenen ve motorlarıyla peşlerine düşen mahalle sakinleri, jandarmayı da arayarak bilgi verdi. 3 zanlı, motosikletle peşlerine takılan vatandaşlardan kurtulabilmek için, bir süre sonra yoldan çıkarak, arazide koşmaya devam etti. 2 mahalle sakini de motorlarını yolda bırakarak, 3 zanlının peşinde koşarken, jandarmayı arayarak zanlıların kaçtıkları yönü bildirdi.


Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalışan 3 zanlıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan üçüncü zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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