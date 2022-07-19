Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi

Çeşme Ildır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Evlere yakın bir bölge olması nedeniyle yüreklerin ağza geldiği yangın sonrası zarar gören alan, dron pilotu tarafından havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre atılan bir izmaritten dolayı evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ise gün ağardığında ortaya çıktı. Dron pilotu Rasim Özkan, yanan alanı havadan görüntüledi.