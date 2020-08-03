Çeşme'de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ceza yağdı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şahıs ve işletmelere ceza yağdı. Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 1 milyonu geçen turistik ilçede polisler kontrollerini sürdürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece Çeşme ilçe genelinde eğlence merkezleri ve iş yerleri başta olmak üzere genel denetim ve kontroller yapıldı. Özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik olarak yapılan denetimlerde maske takmayan 116 s¸ahsa toplam 104 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İş yerleri de denetlendi

Öte yandan, ekipler tarafından iş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde 32 is¸letmeye sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ic¸in 1593 sayılı kanunun 282. maddesi geregˆince toplam 100 bin 800 TL para cezası uygulandı.

İlçede yapılan kontroller esnasında 617 kis¸iye GBT sorgusu yapıldığı öğrenilirken 6 aranan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise 619 araç kontrol edilirken, 265 araca ceza işlemi uygulandı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Kontroller sürecek

İlçe genelinde yapılan kontrollerde kurallara uymayanlara toplam 305 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtilirken bayram tatili döneminde arttırılan kontrollere sezon boyunca maske kullanımı ve sosyal mesafe ağırlıklı olarak devam edileceği bildirildi.