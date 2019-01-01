Çeşme'de, yılın son vatandaş buluşması

Muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla kamu kurum yöneticilerini her ay buluşturan Çeşme Kaymakamlığı, sorunların dile getirilmesini ve kamu kurum yöneticilerinin sorunlara çözüm bulmasını sağlıyor. Yılın son vatandaş buluşmasına, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz ile kamu kurum yönetici ve temsilcileri, ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici ve mahalle muhtarları katıldı.

"Seçimlerin Çeşme'de saygı ortamı içinde geçeceğine inanıyorum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, 2019 yılında tüm Çeşmelilere, sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Konuşmasında, 2019 yılında yerel seçimlerin yapılacağına dikkat çeken Kaymakam Kara, "1 Ocak tarihinden itibaren seçim dönemine giriyoruz. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın seçileceği yerel seçimlerin kavgasız, huzur içinde geçmesini diliyorum. Seçimler, demokrasinin gereği. Önemli olan Çeşme'nin rahatı ve huzuru. Seçimin Çeşme'de, saygı ortamı içerisinde geçeceğine inanıyorum. Muhtarlarımızın da büyük çoğunluğu tekrar aday. Onlara da seçimlerde başarılar diliyorum. Dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde bir seçim dönemi geçeceğini umuyorum" diye konuştu.

"Denetimlerde çok sayıda aranan şahıs, uyuşturucu ve silah yakalandı"

Toplantıda konuşan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yılbaşı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığını belirterek, "İlçemize, herhangi bir hırsız, yankesici ve benzeri suçluların girmesini engelliyoruz. Çeşme girişlerinde yapılan denetimlerde, çok sayıda aranan şahıs, uyuşturucu ve silah yakalandı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Bunların bir bölümü tutuklanırken, bir bölümü de adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Yine bu denetimler sırasında, cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı. Ayrıca yılbaşı gecesi huzur ve güven için sabaha kadar sürecek denetimlerimiz olacak" diyerek bilgi verdi.

Sokak köpeklerinden yakındı

Toplantıda söz alan Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç, mahallesinde özel bir köpek çiftliği olduğunu, köpeklerin tedavi edildikten ve kısırlaştırıldıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, "Aşırı derecede sokak köpeği oldu. Hayvanseverler, yerleşim yerleri içerisinde bu sokak köpeklerini besliyorlar. Okula yakın yerlerde de çok sayıda köpek var. Bu konuda aileler çok şikayetçi. Çocuklar da zor durumda kalabiliyor. Hayvanseverlere, yerleşim alanları dışında besleme yapmalarını söyledim. Ovacık Mahallesi olarak zor durumdayız" diye yakındı.

ÇEŞTOB, hayvan barınağı kurma girişiminde olduğunu açıkladı

Kaymakam Kara, Kaymakamlığa ve Cimer'e gelen şikayetlerin yüzde 90'ını sokak köpekleri ile ilgili şikayetlerin oluşturduğunu belirterek, hayvanlar ile ilgili yasanın Meclis'te olduğunu söyledi. ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge söz alarak, sıfır atık projesi kapsamında, dernek olarak eski çöplük bölgesinde bir barınak kurma girişimi içinde olduklarını açıklayarak, barınağın gerçekleşmesi durumunda çok sayıda sokak köpeğine bakabileceklerini anlattı. ÇEŞTOB barınağı için gerekli başvuruları yaptıklarını söyleyen Belge, otellerden çıkan gıda atıkları ile kuracakları barınakta sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayacaklarını ifade etti.