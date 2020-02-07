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Çeşme'deki 2020 İzmir Kış Trofesi'ne rekor katılım

EAYK-Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2020 İzmir Kış Trofesi 1.

Ayak Yarışları, 1-2 Şubat tarihlerinde Çeşme Marina'da, 48 teknelik rekor katılımla başladı.


Kış Trofesi'nin ilk günü güneşli ve sakin bir havada başladı. Brifingde yarış grupları ve rotalar hakkında başhakem Eşref Uzun tarafından bilgi verildi. IRC- A grupları çift sosis rotada iki, IRC - B ve destek grupları coğrafi rotada tek yarış yaptılar. Yarışın ilk akşamı Marina Yat Kulüp'te gerçekleşen açılış partisinde konuşan EAYK Başkanı Akif Sezer; katılımcılara, kardeş kulüplere ve yelken okullarına teşekkür ederek iyi bir sezon diledi. Yarışın 2. günü yine brifing sonrası denize açılan tekneler 17/20 knot güneyli rüzgarda 20 millik Kara Ada rotasında mücadele etti. Kış Trofesi 1. Ayak yarışlarında; IRC A-1'de ARKAS COMET A, IRC A-2'de ORCHESTRA, IRC A-3'de BLUE MILES MERCER, IRC A-4'de YEDİÇERİLER, IRC B-1'de PERLE WHITE, IRC B-2'de GOODDAY SUNSHINE, IRC B-3'de CHESS ve Destek Sınıfında HAPPY LEMON birincilik kazandı.

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