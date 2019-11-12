Çeşme'deki "Can Ol" kampanyasında rekor organ bağışı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde, İsmail Güral Ortaokulunun görevlilerinin Organ Bağışı Haftasında düzenlediği "Can Ol" kampanyasında 80 kişi organ bağışı yaptı.

Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile İsmail Güral Ortaokulunda, "Can Ol" kampanyasında kapsamı kapsamında etkinlik düzenlendi. Programda, aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in de bulunduğu 80 kişi organ bağışı yaptı.

Çöker, "Can Ol" kampanyasında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, Organ Bağışı Haftasında 80 kişinin bağış yapmasının büyük önem taşıdığını ve "Can Ol" kampanyası ile Çeşme'de farkındalık oluşturulduğunu söyledi.