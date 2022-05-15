İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'deki cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde işlenen cinayetin 2 zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, adliyeye sevk edilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen cinayetin 2 zanlısı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, adliyeye sevk edilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, kayıp olduğu ihbarı yapılan ve bekçilik yaptığı öğrenilen Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 12 Mayıs Perşembe günü, Mamur Baba bölgesinde öldürüldüğü belirlenen Adem Tan ile ilgili 13 Mayıs Cuma günü Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar gelirken, harekete geçen ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Ü.G. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan sorguda cinayeti işlediklerini itiraf eden Ü.G. ve N.T. adlı zanlılar, Çeşme Adliyesi'ndeki yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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