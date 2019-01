Çeşme'deki Çorumlular dayanışma yemeğinde buluştu

Çeşme Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Uysal, yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyelerinin buluştuğu yemeğe, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veysel Ayhan, Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Hasan Karakaya, Doğu-Der Başkanı ve CHP Belediye Meclis aday adayı Salih Kaya, CHP Çeşme İlçe Başkan Yardımcısı Özay Dinç, CHP Belediye Başkan aday adayı Ekrem Oran, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, HDP Çeşme İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri Ali Akkuş, Ali Ecer ve Menekşe Ecer ile mahalle muhtar aday adayları da katıldı.

"Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmamız"

Çeşme Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel dostluk ve dayanışma yemeğinde bir konuşma yapan dernek başkanı Selahattin Uysal, yemeğe katılımın geniş olmasıyla salonun rengarenk gül bahçesine dönüştüğünü vurgulayarak, "Hangi görüşten olursak olalım, Çeşme'de yaşayan bütün canlarımız için önemli olan bayrağımızın dalgalanmasıdır. 31 Mart seçimlerinin huzur içinde geçeceğine inanıyorum. 31 Mart'ta kim seçilirse seçilsin, hepimizin Belediye Başkanı olacaktır. Seçilecek olan başkan, Çeşme'nin kalkınması, gelişmesi için çalışacağı gibi, bizler de üzerimize düşeni yapmaya ve taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmamız. Bu dostluk ve dayanışma yemeğimizde de her görüşten insanla bir aradayız. Yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdınız. Aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Yemeğimize hoş geldiniz" diye konuştu.

Aşık Ali Nurşani büyük ilgi gördü

Dostluk ve dayanışma yemeğinde gece boyunca sohbet ve eğlence eksik olmazken, Aşık Ali Nurşani'nin bağlaması ile çalıp, söylediği türküler büyük beğeni topladı. Yemeğe katılanlardan bazıları, Aşık Ali Nurşani'yi cep telefonları ile videoya kaydederken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Dostluk ve dayanışma yemeği gecenin geç saatlerine kadar sürerken, oyun ve halaylarla davetliler doyasıya eğlendiler.