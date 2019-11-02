Çeşme'deki eğitimcilere öğrenci davranışları ile ilgili seminer

Çeşme'deki okul öncesi ve rehberlik öğretmenlerine, "Öğrencilerin davranışlarının altında yatan duygusal nedenler" konulu bir seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Gelişim Akademisi programı kapsamında Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerin konuğu, Eczacı ve Bütünsel Tedaviler Danışmanı Dilek Acaroğlu oldu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Gelişim Akademisi uygulamalarının “Kendini Yenile Geleceğe Artı Kat” temel ilkesi hedef alınarak, Çeşme İlçesinde görev yapan personel, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimleri için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen Mesleki Gelişim Atölyeleri ile eğitimde sürekli yenilenme ve gelişim hedeflendiği belirtildi.

Mesleki gelişim Atölyeleri hakkında bilgi veren Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Mesleki Gelişim Atölyelerinin her ay düzenlendiğini ve amaçlarının, okullarda görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve personele yönelik mesleki gelişim konularında destek verildiğini, özellikle başarıyı olumsuz etkileyecek faktörlerin eğitimcilerle ile paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması, eğitimde sürekli yenilenme, gelişme ve olumlu dönüşümün sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Hedeflenen amaçlar doğrultusunda bu ay, okul öncesi ve rehberlik öğretmenlerine bir seminer verildi. Seminerin konuğu olan Eczacı ve Bütünsel Tedaviler Danışmanı Dilek Acaroğlu, "Okul içindeki davranışı çocukta hangi duygusal ihtiyacı gösteriyor?" ve "Duygu ve davranış ilişkisi ile çocuğu anlamak ve rehberlik" ile ilgili bilgi verdi. Acaroğlu, çocukların davranışlarının genlerinden geldiğini ve anne karnına düştüğü andan itibaren bu davranışları tetikleyecek birçok duyguyu yaşadığını anlattı.

Okul öncesi ve rehberlik öğretmenlerinin ilgi ile izlediği sunumun ardından, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Kaya ve Sıdıka Topal, Acaroğlu'na çiçek vererek, yaptığı sunum için teşekkür ettiler.