Çeşme'deki Genç Turizmciler Yarışmasına komşu da geldi

Bu yıl beşincisi düzenlenen Genç Turizmciler Yarışmasına, Türkiye'nin 30 il ve ilçesinden gelen öğrencilerin yanı sıra, bu yıl Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan da öğrenciler geldi.

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, birincisi 2015 yılında, ulusal düzeyde yapılan ve geleneksel hale getirilen Genç Turizmciler Yarışıyor etkinliğinin beşincisi, Çeşme Çarşısı girişindeki meydanda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden gelen 30 mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri ile Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen Data Culinary School öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, "Geçmişten Günümüze Yöresel Lezzetler" konulu yemek, "Geçmişten Günümüze Yöresel İçecekler" konulu servis ve "Geleneksel Türk Motifleri" konulu yaratıcı yatak yapımı yarışmaları yapılıyor

İki gün sürecek yarışmanın açılışına; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Folklör gösterisi ve alevli tava gösterisi ile başlayan yarışmanın açılışında bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, çok güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, "Beşincisi düzenlenen bu etkinliğin bir farklılığı var. Artık ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşındı. Komşumuz Sakız Adası'ndan da konuklarımız geldi. Komşumuzdan ve ülkemizin değişik il ve ilçelerinden gelen 30 okulun öğrencilerine hoş geldiniz diyoruz. İyi bir yarışma olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz, hem yarışacaklar, hem de deneyim kazanacaklar. Bu organizasyonu düzenleyenlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de yaptığı konuşmada, "Mesleki eğitim şenliğimize hoş geldiniz. Birçok insan benim branşımın edebiyat olduğunu sanıyor. Oysa benim ana branşım turizmdir. Çeşme'de 8 yıl, yiyecek içecek öğretmenliği yaptım. Aramızda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Seyfettin Ünal da turizmci. Bundan sonra artık karşılıklı eleştiriyi bırakacağız. Birlikte ne yapabiliriz, ona bakacağız. Bu güzel görüntü, Çeşme'nin sizlerin, herkesin emeğinin sonucu. Ben mesleki eğitim konusunda çok dertli, çok konuşacak biriyim, ama böyle güzel bir etkinliği uzun konuşma ile bölmek istemiyorum. Benzer birçok faaliyette mesleki eğitimi anlatmamız, liselerden yada adsız sansız üniversitelerden, bir sürü emek ve parayla mezun ettiğimiz çocukların istihdamsızlığına seyirci kalmamamız gerekiyor. İlle de mesleki eğitim" diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından başlayan yemek yarışmasını, protokol üyeleri de izleyerek, yarışmaya katılan okulların yiyecek içecek öğretmenlerinden yapılan yemeklerle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen, 1'okul yöneticisi, 1'i öğretmen, 6'sı öğrenci, Data Culinary School ekibi, Çeşme'deki bu organizasyona ilk defa katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir organizasyon. Alan ve etkinlik çok güzel. Biz de Yunan mutfağından tadlar sunacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu güzel etkinliğe katılmayı arzu ediyoruz. Yarışmadan çok, dostlukların arkadaşlıkların gelişmesi dileğindeyiz" dedi.