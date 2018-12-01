Çeşme'deki günübirlik tur teknelerinin barınma sıkıntısı

Yaz aylarında Çeşme turizmine hizmet eden gezi tekneleri, kış mevsiminde sert havalarda geçici olarak barınmak istedikleri Ulusoy Limanı'ndaki barınağa, gümrüklü saha olduğu gerekçesiyle alınmadı.

Çeşme ilçesinde, Ulusoy Limanı'ndaki barınağa bağlanmalarına izin verilmeyen gezi teknelerinin sahipleri, yaz aylarında hizmet verdikleri Çeşme sahilindeki yerlerine teknelerini bağlamak zorunda kaldı. Gezi tekneleri sahipleri, Çeşme sahilindeki bağlama yerinin korunaklı olmaması nedeni ile sert havalarda teknelerinin güvende olamayacağını belirterek, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

Günübirlik gezi tekneleri sahiplerinin kurduğu S.S. Deniz Motorcular Kooperatifi Başkan Yardımcısı Köksal Hantal, özellikle batıdan esen havalarda çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Teknelerimiz risk altında. Kooperatifimize bağlı 8 gezi teknesi var. Lodostan ve batıdan esen sert fırtınalı havalarda barınabileceğimiz yere ihtiyacımız var. Sıkıntımız, sadece sert havalarda bağlanabileceğimiz yer. Onun dışında bizim kışın da faaliyetlerimiz devam ediyor. Balık avı turları düzenliyoruz" dedi.