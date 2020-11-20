Çeşme'deki hastanede ameliyat başarısı: kopmak üzere olan kolu kurtardılar

Odun keserken kolunu motorlu testereye kaptıran 71 yaşındaki Necati Özkan'ın sol kolu, kopmak üzereyken Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Başhekim Op. Dr. Orhan Güngör ve Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Fırat Erpala tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, motorlu testere ile odun keserken kaza sonucu sol kolunu testereye kaptırarak ağır yaralanan ve kolu kopmak üzere olan Necati Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Aşırı derecede kan kaybeden Özkan'a acil serviste ilk müdahaleyi Kalp ve Damar Cerrah olan Başhekim Op. Dr. Orhan Güngör ile birlikte Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Fırat Erpala ve Anestezi Uzmanı Hicret Yeniay yaptı. Aşırı kan kaybeden hastanın kanaması kontrol altına alındı.

Yapılan ilk müdahaleden sonra durumu kritik olan hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatta, Başhekim Güngör, atar damara müdahale ederken, kesik olan sinir tendomları, kas ve kemik parçalanmasına da Op. Dr. Fırat Erpala tarafından müdahale edildi. Motorlu testerenin parçaladığı kemiğe de içeriden ve dışarıdan plakalar konuldu. Koldaki iki kemikten sadece birisinin tuttuğu kopmak üzere olan kol, başarılı bir ameliyat sonucunda kurtarılmış oldu.

İki doktorun gerçekleştirdiği başarılı ameliyatın ardından hasta normal odaya alındı. Özkan'ın el sıcaklığı ve el dolaşımının iyi olduğu gözlemlenirken, hastanın kısa bir süre sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Başarılı bir ameliyat sonucunda kolu kurtarılan Necati Özkan, kazanın meydana geldiği anda kendini kaybetmek üzereyken toparladığını ve kolunu sıktığını söyleyerek, "Arkadaşlar da koştular ve kolumu sardılar. Beni hastaneye getirdiler. Konuşulanları hayal meyal hatırlıyorum. Sonra beni ameliyata alarak kolumu kurtarmışlar. Başarılı ameliyatla kolumu kurtardıkları için başhekimimize ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemşireler de çok yardımcı oluyorlar" dedi.