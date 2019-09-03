Çeşme'deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, üniversite hastaneleri dahil İzmir'deki tüm kamu hastaneleri arasında "İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu" alan ilk hastanelerden birisi oldu.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Atıl Birol, hastanenin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme ekibince yangın tedbirleri yönünden denetlendiğini belirterek, İzmir'deki tüm üniversite ve kamu hastaneleri arasında, "İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu" alan ilk hastanelerden birisi olduğunu açıkladı. Başhekim Birol, "Hastanemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme ekibince yangın tedbirleri yönünden yerinde denetlenmiş, bu hususta düzenlenen alınması gereken yangın önlemlerine esas raporda belirtilen eksiklikler tamamlanmış ve yangın önlemlerinin yeterli olduğu görülmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 8 Temmuz tarihli ve 159305 sayılı yazısı ile “İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu” alan hastanemiz, İzmir'de üniversite hastaneleri dahil, böyle bir rapor alan ilk kamu hastanelerinden birisi olmuştur" diye konuştu.