Çeşme'deki hırsızlık operasyonunda 1 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çaldıkları ürünlerle yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin hırsızlık yaptıkları, çaldıkları eşyaları Ardıç Mahallesi'ndeki bir evde sakladıkları ve ilk fırsatta da satacakları şeklindeki bilgileri değerlendirerek, mahalleye operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları operasyon sonucunda 30 bin lira değerinde 2 LED televizyon ve 1 drone ele geçirdi. Operasyonda; Y.D., M.C.T., V.Y., M.Y. ve V.M. adlı kişileri gözaltına aldı.

Altı ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli, işlemleri tamamlanarak, Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. V.Y. ve V.M. adlı şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, yapılan yargılama sonucunda, M.C.T. ve M.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Y.D. adlı zanlı ise tutuklanarak İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.