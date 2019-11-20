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Çeşme'deki kafeye tahliye kararı verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldular

İzmir’in Çeşme ilçesinde, herkesin bildiği 30 yıllık kafenin belediye tarafından yıkılması vatandaşların tepkisini çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, herkesin bildiği 30 yıllık kafenin belediye tarafından yıkılması vatandaşların tepkisini çekti.


Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Onursal Başkanı Dilşad Arınç'ın işlettiği 30 yıllık kafe için tahliye kararı çıktı. Çeşme Belediyesi tarafından gönderilen tahliye yazısında, alanın hüküm ve tasarrufunun belediye altında olduğu, işgal edilen kafe bahçesinin tahliye işlemlerinin başlanacağına dair uyarı yazı gönderildi. Kararın ardından Çeşme Belediyesine ait Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta kontrolünde bahçede bulunan 30 yıllık asmayı keserek, pergoleyi söktü. 30 yıllık kafenin tahliyesi sırasında ise bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.


Kafeye sürekli gelip gidenlerden Güniz Arel, bu yaşananların çok üzücü olduğunu dile getirdi. Bazı vatandaşlarda, Çeşme Belediyesine tepki gösterdi.

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