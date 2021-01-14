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Çeşme'deki mahalle muhtarı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, mahallesindeki sokak hayvanlarına sahip çıkmak, korumak ve kollamak için sosyal medyadan harekete geçerken, muhtar Özgül, mahalle sakinlerini sokak hayvanları için birlikte çalışmaya davet etti.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, mahallesindeki sokak hayvanlarına sahip çıkmak, korumak ve kollamak için sosyal medyadan harekete geçerken, muhtar Özgül, mahalle sakinlerini sokak hayvanları için birlikte çalışmaya davet etti.


Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için sosyal medya üzerinden harekete geçti. "Çeşme F. Paşa Mahallesi Muh. Sokak Hayvanları Koruma Gönüllüleri" ismiyle bir sayfa kuran Özgül, hayvanseverleri birlikte çalışmaya davet etti. Sayfadan yapılan paylaşımlarla ise zor durumda olan sokak hayvanlarına kısa sürede ulaşım sağlandı.


Muhtar Rasim Özgül, "Mahallemizin sokaklarını tercih eden, sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi, sağlık sorunları ile kısırlaştırma konusunda, yerel yönetimden destek de alarak, mahalle sakinlerimle birlikte bir çalışma başlatmak istedik. Sosyal medya sayfamızdan iletişim kurarak, sokak hayvanlarının bizlerle birlikte huzurlu yaşaması için neler yapmamız gerektiğini kararlaştıracağız. Mahallemizde yaşayan birçok hayvansever mahalle sakinimiz, evlerinde ve bahçelerinde can dostlarımıza bakıp, besliyor; ama sokaklarımızda yaşayan sahipsiz çok sayıda sokak hayvanlarımız da var. Onların da korunması, kollanması, beslenmesi vicdani görevimizdir" şeklinde konuştu.

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