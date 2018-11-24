Çeşme'deki Öğretmenler Günü kutlamasında duygusal anlar

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sevilen öğretmen Ali Karaaslan'ın eşi Latife Karaaslan'a "Hizmet Şeref Belgesi" verilirken duygusal anlar yaşandı. Latife Karaslan, belgeyi gözyaşları içinde aldı.

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Çeşme ilçesindeki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Okul idarecileri ve öğretmenlerin katıldığı törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Törenin sona ermesinin ardından da öğretmenler, Atatürk anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Öğretmenler Günü kutlamalarının ikinci bölümü Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ise salonda duygu dolu anların yaşandı. 2018 yılında emekli olan öğretmenleri temsilen, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı iken geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden, sevilen öğretmen Ali Karaaslan'ın eşi Latife Karaaslan'a "Hizmet Şeref Belgesi" verildi. Törene, kızı Hatice Karaaslan ile birlikte katılan Latife Karaaslan, gözyaşları arasında sahneye çıkarak, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'dan belgeyi aldı. Hemen ardından gerçekleştirilen "İnsan insan" adlı sinevizyon gösterisinde, sevilen öğretmen Ali Karaaslan'ın fotoğraflarının yayınlanması ise eşi Latife Karaaslan ve kızı Hatice Karaaslan'ı gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Kutlama törenine; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Astsubay Başçavuş Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, okul idarecileri ve öğretmenler katıldılar.