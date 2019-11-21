Çeşme'deki öğretmenler model uçak eğitimi aldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki öğretmenler, Türk Hava Kurumu (THK) ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle model uçak eğitimi aldı.

Türk Hava Kurumu (THK) İzmir Şube Başkanı Hasan Cingil ve yönetim kurulu üyelerinin, geçtiğimiz hafta Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'i ziyaret etmesi ile gündeme gelen ATA Model Uçak Kurslarının ilk adımı atıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) ile Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeyle, bir haftalık ara tatil fırsat bilinerek Çeşme'deki öğretmenlere model uçak yapımı hakkında eğitim verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de, model uçak yapımı ile ilgili bilgi aldı.

Türk Hava Kurumundan temin edilecek model uçaklarla, okullarda kursların açılması ve okullararası model uçak yarışmalarının yapılmasının da planlandığı öğrenildi.