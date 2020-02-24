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Çeşme'deki okul, Mekanik Tasarım ödülü kazandı

Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi First Lego League Takımı, Robokod Robosörf Mekanik Tasarım Ödülü kazandı.


RoboKod İzmir Girişimcilerinin "İzmir'in Yeni Girişimcileri Robotik Eğitimleri ile Yetişiyor" projesi kapsamında, İzmir genelinde 35 devlet okulunda eğitim gören öğrencilerin robotik eğitim almaları sağlanırken, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego Leauge (FLL) turnuvalarına da katılım sağladı.


Turnuvaya katılan Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi First Lego League takımı, başarı göstererek Mekanik Tasarım Ödülü kazandı.


RoboKod İzmir Girişimcilerinin "İzmir'in Yeni Girişimcileri Robotik Eğitimleri ile Yetişiyor" projesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Bölümü - İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi koordinesinde, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)'nın destekleri ve İzmir Bilim Park, Teknopark İzmir, DEPARK ve Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile gerçekleşiyor.

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