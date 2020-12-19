Çeşme'deki okulda kayıt stüdyosu ve müzik atölyesi açıldı

Çeşme İmam Hatip Ortaokulunda, hayal ile başlayan ve bir yıllık emek sonucunda gerçekleşen müzik atölyesi ve kayıt stüdyosu, Çeşme'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açık olacak. Müzik atölyesi ve kayıt stüdyosunda yakında internet üzerinden TV ve radyo yayınına başlanacağı da açıklandı.

Çeşme Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in, Çeşme'de göreve başladığında hayal ettiği, içinde kayıt stüdyosunun da bulunduğu müzik atölyesi projesi, Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Uysal'ın bir yıl kadar süren ve çatısından boya badanasına, iç dizaynına kadar bizzat işçiliğini de yaptığı çalışma sonucunda tamamlandı. Modern ses ve kayıt sistemleri ile donatılan, tam ses yalıtımının gerçekleştirildiği, iç ve dış duvarlarının duvar resimleri ile görsel zenginliğe bürünen müzik atölyesi ve kayıt stüdyosunu inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, duyduğu memnuniyeti sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"Hayalim gerçek oldu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çöker, paylaşımında şunları yazdı:

"Çeşme'ye geldim geleli bir hayalim daha gerçek oldu. İçinde kayıt stüdyosu da olan bir müzik atölyesi. Geldiğimde hayalimi müzik öğretmenlerime anlatmıştım. İHO bünyesinde, bütün okullardaki öğretmen ve öğrencilerimize açık olacak atölyemizi bitirdik şükür. Akabinde internet üzerinden tv ve radyo yayınlarımıza da ev sahipliği yapacak. Öncelikle çatısından, boya badanasına, iç dizaynına kadar bizzat işçiliğini de yapan Okul Müdürüm Osman Uysal'a, Önceki Şube. Müdürüm Aydın Kaya'ya teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü, boya badanasından duvar resimlerine kadar işçiliğini yaptı

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Başkanı olan ve derneğin korosunun şefliğini de yapan Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Osman Uysal, bir yıl kadar süren, çatısından boya badanasına, iç dizaynına, duvar resimlerine kadar bizzat işçiliğini de yaptığı çalışmanın süreçleri ile ilgili bir videoyu sosyal medya sayfasında paylaşarak, şunları yazdı;

"Okul Müdürü olarak naçizane elimden geldiği kadar sanat ve zanaat kısımlarını yapmaya çalıştım. İnşallah bu proje tüm Çeşme'ye ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olur. Fark oluşturan birçok projeye imza atmaya vesile olur. Bu serüvende her zaman desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şahan Çöker'e, Şube Müdürlerimize, malzeme desteğinde bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, minnet duygularımı sunuyorum."