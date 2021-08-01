İhlas Haber Ajansı

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Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye nöbeti başladı

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme’deki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme'deki ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.


Son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Çeşme'de de orman yangını riskine karşı polis ve jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başladı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, devriye faaliyetlerin başladığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaymakam Çakıcı, paylaşımında şöyle dedi: "Hava sıcaklığı yüksek, nem düşük olduğundan orman yangını riski arttı. Orman alanlarında devriye faaliyetlerine başladık."

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