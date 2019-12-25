Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon yeniden başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Şekerci Konağı" olarak da bilinen Çeşme'deki Osmanağa Konağında restorasyon çalışmaları yeniden başladı.

Osmanlı dönemine ait, Çeşme'nin en büyük konaklarından birisi olan ve 346 metrekare alana sahip Osmanağa Konağında ilk restorasyon çalışmaları, 2 Mayıs 2011 tarihinde İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca projenin onaylanması ile başlamış; ancak restorasyonu tamamlanamamıştı.

Restorasyonun tamamlanabilmesi için 2017 yılında destek sözleşmesi imzalanmıştı. Proje faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluk ise İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce üstlenildi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen restorasyon çalışmaları yeniden başladı. 1 milyon 899 bin liraya ihale edilen restorasyonun 380 günde tamamlanması hedeflenirken, Osmanağa Konağının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çeşme Müzesi tarafından müze ve idari hizmetlerde kullanılacağı öğrenildi.